Karantina apartmanına su ve pide desteği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartmanda oturanlara, su ve ramazan pidesi desteğinde bulunuldu.

Kurtuluş Mahallesi'nde, karantina altında bulunan 30 ailenin yaşadığı apartman sakinlerinden birisinin, "zaman zaman sularımız yetersiz geldiği için içme suyu sıkıntısı yaşıyoruz bizlere yardımcı olur musunuz" çağrısı üzerine, özel bir su firması apartmandaki toplam 29 daireye, 29 koli içme suyu gönderdi.

Ayrıca, ilçenin yardımsever iş adamlarından Mehmet Suna da ramazan ayı dolayısıyla apartmandaki tüm ailelere akşam saatlerinde iftar saati öncesi ramazan pidesi ikram ederek destek oldu.