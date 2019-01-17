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Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Osmaniye’de günlerdir etkili olan yağış nedeniyle Kadirli ilçesi ile Adana’nın Kozan ilçesi arasındaki karayolunu su bastı.

Osmaniye'de günlerdir etkili olan yağış nedeniyle Kadirli ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki karayolunu su bastı. Jandarmanın önlem aldığı yolda geçişler kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.


Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki yoğun yağışlar Osmaniye'de de etkili oldu. İki gündür devam eden yağış, dün öğle saatlerine kadar sürdü. Yağış sebebiyle bazı mahalleleri su basarken, tarım arazilerinde biriken suyun boyu yer yer 1 metreye kadar ulaştı.


Kadirli-Kozan Yolu Çukurköprü mevkisinde yükselen sulardan dolayı sürücüler de zor anlar yaşadı. Su basan yolda önlem alan jandarma ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Yer yer suya gömülü halde araçların olduğu görüldü.


Ispanak ekili tarlasına gitmek için Kadirli'ye giden Sinan Hışmanoğlu, “Yağmurdan dolayı yol kapandı, Kadirli'ye gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Mahsullerimiz de öldü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.


Taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan Kadirli-Kozan yolunun hemen yanında maydanoz ve turp ekili tarlasının tamamen sular altında kaldığını ifade eden Turan Tok ise, “Tarlamızda 6 bin kök marulumuz, ayrıca tere, turp, maydanozumuz vardı. Fakat şu anda hiçbiri gözükmüyor. Tarlamız tamamen sular altında kaldı. Yaklaşık 12 bin lira civarında bir zararımız var. Tarlanın halini dün akşam fark ettik. Kurtarabileceğimiz ürünü kurtaracağız. Allah'tan gelene bir şey yapamayız” dedi.

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