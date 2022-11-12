İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.


Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde dağlık alanda otlayan 7 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere indi. Keçiler teker teker ekipler tarafından güvenli alana çıkarıldı. Ekipler tarafından keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

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