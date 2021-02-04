İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Osmaniye’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmacılı köyünde dağlık alanda keçilerini otlatan bir vatandaş iki keçisinin kayaklara tırmandığını gördü. Geçen zaman içerisinde keçilerin kayalıklardan aşağıya inemediğini fark eden vatandaş, durumu Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, keçilerin bulunduğu kayalara tırmandı. Ardından gerekli hazırlıkları yaparak halat yardımıyla aşağıya inen ekipler keçileri güvenli alana yönlendirdi.


Kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.