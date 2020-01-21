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Kayalıklardan uçuruma düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Osmaniye’de kayalıklardan uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de kayalıklardan uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Kazak, cep telefonuyla 112 Acil Servisi arayarak durumunu bildirip yardım istedi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.


Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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