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Kayalıkta mahsur kalan 13 keçi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Karderesi mevkisinde çıktıkları kayalıklardan geri inemeyen 13 keçi, bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Karderesi mevkisinde çıktıkları kayalıklardan geri inemeyen 13 keçi, bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.


Bahçe ilçesi Karderesi mevkisinde 100 metre yüksekliğindeki kayalıklara otlamak için çıkan keçiler bulundukları yerden geri inemediler. Keçilerin sahibi durumu Osmaniye AFAD'a bildirdi. Osmaniye AFAD ekipleri ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri keçileri kayalıklardan kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen keçiler henüz kurtarılamadı. Keçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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