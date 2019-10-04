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Kayalıkta mahsur kalan “Karakızı” AFAD ve jandarma kurtardı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda düşerek sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen “Karakız” adlı keçi, AFAD ekipleri ve jandarmanın 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda düşerek sıkışan ve 4 gündür kurtarılmayı bekleyen “Karakız” adlı keçi, AFAD ekipleri ve jandarmanın 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.


Taşköprü köyüne bağlı Diniker Mahallesi'nde yaşayan Bilal Uçuk, 30 Eylül günü keçilerini dağlık alana otlatmaya götürdü. Ancak keçilerden birisi yukarıdan aşağıya kayalık alanın içerisine düşerek sıkıştı. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk ne yaptıysa da keçisini sıkıştığı yerden kurtaramadı. Köyün imamı başta olmak üzere diğer köylülere de keçisinin kayalık alanda sıkıştığını ve kurtaramadığını söyleyen Bilal Uçuk ve diğer köylüler, dağa seyyar elektrik kablosu çekip delici kırıcı alet yardımıyla kayayı kırıp keçiyi kurtarmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Sıkıştığı yerde 4 gündür kurtarılmayı bekleyen ve ölmek üzere olan keçi Osmaniye AFAD ekipleri ve Jandarma'nın 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Bitkin şekilde kayalığın içinden çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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