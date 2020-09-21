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Kayıp bekçi ölü bulundu

Osmaniye’nin Zorkun Yaylasında bekçilik yapan bir kişi ölü olarak bulundu.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylasında bekçilik yapan bir kişi ölü olarak bulundu.


Yayla bekçisi Hasan Kıran, dün ikindi saatlerinde kayıklı motoru ile evden çıktıktan sonra gece geç saatlere kadar dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başlandı.


Olayı jandarmaya bildiren ailenin ihbarı üzerine bölgede arama başlatan jandarma, Dönük Kavak mevkisinde Hasan Kıran'ın cansız bedenini buldu.


Yapılan otopside yaşlı adamın kullandığı motosikletin ters dönmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Bölgede "Bıyık Hasan" olarak bilinen Kıran'ın cenazesi Karacalar Mezarlığında toprağa verilecek.

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