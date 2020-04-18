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Kaymakam Almalı, pazarda esnaf ve vatandaşa maske dağıttı

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, pazarda esnaf ve vatandaşa kendi elleriyle maske dağıttı.

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, pazarda esnaf ve vatandaşa kendi elleriyle maske dağıttı.


Şu ana kadar sadece 2 korona vakasına rastlanan Düziçi ilçesinde aldığı tedbirlerle dikkat çeken Kaymakam Mutlu Almalı, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Düziçi Garnizon Komutanlığı ve Düziçi Belediyesi zabıta ekipleriyle cuma pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşa kendi elleriyle maske dağıttı.


Kaymakam Almalı, “Verdiğimiz emek ve çalışmalarımız ile Türkiye'de örnek bir ilçe olarak gösteriliyoruz. Biz hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz. Süreci çok sıkı tutuyoruz. Ama ben bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızdan eminim. Öncelikle Düziçili hemşerilerime, fedakarca çalışan kamu personellerimize çok teşekkür ediyorum. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Düziçililerde bu süreçte bunun en güzel örneğini gösteriyor. Herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimiz daima milletinin yanındadır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu günler inşallah gidecek ve bir daha da gelmeyecektir" dedi.

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