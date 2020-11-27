Kaymakam Almalı: "Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı"

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kaymakam Mutlu Almalı yol kontrol ve uygulama noktasında denetimlerde bulundu.

Osmaniye'de yükselişe geçen Covid-19 vakalarının ardından ilçelerde de denetimler aralıksız devam ediyor. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, salgın ile mücadele konusunda alınan tedbirler kapsamında denetimlerini yol kontrol ve uygulama noktasında sürdürdü. Yol kontrolü yapan ekiplere ve kontrol noktasında durdurulan sürücülere korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Almalı, denetimlerle ilgili görevlilerden de bilgi aldı.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini ifade eden Kaymakam Almalı, vatandaşların bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.