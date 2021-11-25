Kaza yapan sürücülere trafik eğitimi verildi

Osmaniye'de kusurlu olarak kaza yapan sürücülere temel trafik ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Son 2 yılda en az 2 kusurlu kazaya karışan sürücülere eğitim verildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Atilla Yeşilbaş tarafından verilen eğitim de sürücülere temel trafik ve güvenli sürüş teknikleri anlatıldı. Trafikte emniyet kemerinin önemine de dikkat çeken Yeşilbaş, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azalttığını söyledi.

Eğitim sonunda sürücülere promosyon ürünü olarak 'Bi Hareketine Bakar Hayat' logolu maske dağıtıldı.