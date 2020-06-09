İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 6 Haziran günü merkez Alibekirli mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 plakalı motosiklet ile aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 80 HK 389 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan Osman Köse (48) Yalçın Karayılan ve İsmail Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan Osman Köse yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 48 yaşındaki Osman Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.