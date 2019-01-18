Kent Müzesi yabancı konukları hayran bıraktı

Osmaniye Belediyesi tarafından Selçuklu mimarisi ile yapılan Kent Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelirken Osmaniye'yi geçmişten geleceğe her yönü ile dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Kent Müzesi, Türkiye, Portekiz, Yunanistan ve Romanya'dan olmak üzere 4 ülkeden Osmaniye'ye gelen eğitimcilerin oluşturduğu heyete ev sahipliği yaptı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilmiş olan Erasmus KA201 okul öncesi eğitimi stratejik ortaklık projesinin ilk ulus ötesi proje toplantısı için dünyanın değişik ülkelerinden gelen eğitimciler Osmaniye'de bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden "Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism" başlıklı projenin Koordinatörü Medine Güney gözetiminde Kent Müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı eğitimcilerden oluşan heyete rehberler tarafından geniş bilgiler verildi.