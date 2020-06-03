İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kesilen ağaç postacının üzerine düştü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kaymakamlık binasının arka bahçesinde kesilen ağaç o esnada kaldırım üzerinde olan posta dağıtıcısının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kaymakamlık binasının arka bahçesinde kesilen ağaç o esnada kaldırım üzerinde olan posta dağıtıcısının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre Kadirli Kaymakamlığı binasının arka bahçesinde bulunan yaşlı çam ağaçları işçiler tarafından kesilirken meydana gelen kazada, Kaymakamlık binası ile PTT binasının arasında yol üzerinde ki kaldırımda bekleyen posta dağıtım memuru Zeliha Helete üzerine kesilen bir ağaç düştü. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkartılan ve yaralanan posta dağıtıcısı Zeliha Helete olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şans eseri ölümden dönen posta dağıtıcısının hastanede tedavisi sürüyor. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.