Kick boksçu kız kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na Osmaniye'den katılan 3 kız kardeş turnuvaya damga vurdu. Kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakan kardeşlerden Zişan Yılmaz ve Efşan Yılmaz, birinci olurken, Zekiye Yılmaz ise üçüncülük elde etti. Şampiyonluk kürsüsüne birlikte çıkmanın haklı gurunu yaşayan Zişan, Efşan ve Zekiye Yılmaz kardeşlerin tek hedefi ise dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak.

Ordu'da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na 76 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan turnuva minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi. Osmaniye AYS Spor Kulübü'nden de 20 sporcu turnuvaya katıldı. Sporcular arasında 3 kız kardeş de yer aldı. Zişan Yılmaz büyükler kategorisinde, Efşan Yılmaz yıldızlar kategorisinde ve Zekiye Yılmaz gençler kategorisinde yarıştı.

Rakipleriyle kıyasıya mücadelede eden kız kardeşlerden Zişan ve Efşan, Türkiye birincisi olurken, Zekiye de üçüncü sırada yer aldı.

Zişan: “Şampiyonluk kürsüsüne çıktığımda gözyaşımı gördüm”

Kardeşleriyle birlikte şampiyonluk kürsüsüne çıkmanın ayrı bir gurur olduğuna değinen Zişan Yılmaz, “6 bin kişinin katılımıyla Ordu'da düzenlenen Kick Boks şampiyonasında büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Bunun için çalıştık, emek verdik, terler akıttık. Bunun da karşılığını almak bizi çok gururlandırdı. Kürsüye çıktığımda emeklerimi, çabalarımı ve gözyaşlarımı gördüm. Kürsüden iner inmez de bir sonraki müsabakanın başladığının bilincindeydim. İnşallah dünya kupasına 2 kız kardeşimle gidip 3 tane kupayla da dönmek istiyorum. Çok güzel bir duygu çünkü biz bunun için yıllardır emek veriyoruz. Kardeşlerimle birlikte aile sporu olarak yapmanın da mutluluğu daha farklı. Tabii takım arkadaşlarımızla bir aileyiz ama aramızda kan bağı olan kardeşlerimle birlikte şampiyonluk kürsüsünde olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Efşan: “Hedefim dünya şampiyonu olmak”

Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini belirten Efşan Yılmaz, “Ordu'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Birinci olarak kürsüye çıktım, çok mutu oldum. 3 kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefim dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. İnşallah o duyguyu yaşarım. Türkiye şampiyonu da olmak çok güzel bir duygu. Üç kız kardeş olarak katıldık. İkimiz Türkiye şampiyonu, birimiz Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah daha nice başarılarla dünya şampiyonu oluruz. Bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak, üçümüzün de en büyük hayali. İnşallah o duyguyu da yaşarız” şeklinde konuştu.

Zekiye: “İlk hedefim şampiyonalara katılıp milli sporcu olmak”

Üç kız kardeş olarak kick boks sporuna küçük yaşlarda gönül verdiklerini söyleyen Zekiye Yılmaz, “Bu sporu 3 kız kardeş olarak çok küçük yaştan beri yapıyoruz. Dayımın önderliğinde başladık. Ordu'da yapılan kick boks şampiyonasında ben Türkiye üçüncüsü, ablam ve küçük kardeşim de Türkiye şampiyonu oldu. İlk hedefim inşallah şampiyonalara katılıp milli sporcu olmak. Yusuf Güngördü hocamın önderliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yusuf hocamızın desteği çok var üzerimizde” ifadelerini kullandı.

Yusuf Göngördü: “Üç kız kardeş var, ikisi Türkiye şampiyonu, birisi Türkiye üçüncüsü”

Orduda düzenlenen şampiyonayla ilgili bilgiler veren Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, “Ordu'da yapılan Kick Boks Türkiye Turnuvası'na, AYS Kick Boks olarak 20 tane sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan 15 tanesi kürsüye çıktı. Bunlardan 4 sporcu şampiyon, 5 sporcu ikinci ve 6 sporcu da üçüncü oldu. Şampiyona bizim için çok başarılı geçti. Yüzde 75 başarımız var. Bu şampiyonanın önemi de şudur; milli takım seçme kriterleri içerisinde olduğu için Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek olan sporcularımızın ilk tur aşamasıydı. Bundan sonraki şampiyonada dünya kupası ondan sonra yine Türkiye şampiyonası, bunlardan gelecek olan puanlarla da Avrupa, dünya ve İslam oyunlarında milli takım adına Türkiye'yi temsil edecekler. İnşallah o şampiyonalarda da bu şekilde güzel başarılar elde ederiz. Bu şampiyonanın güzeli de şudur; 3 kız kardeş var ve bunlardan ikisi Türkiye şampiyonu, birisi de Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı şekilde bir aileden 3 kız kardeşin bu sporu yapması ve hepsinin kürsüye çıkarak milli sporculuğa bir adım daha atmaları bizim için gurur vericidir. İnşallah daha sonraki Dünya Kupası Şampiyonası'nda da şampiyon olup kürsüye çıkacaklar. Milli takımı da ileri safhada en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.