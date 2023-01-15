Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde yangın paniği

Osmaniye, Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde bulunan çalılık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.