"Kız Kardeşim" eğitimine katılanlara belgeleri verildi

Osmaniye'de “Kız Kardeşim” projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim programına katılan katılımcılara belgeleri verildi.

Kadınların, ekonomik hayata katılımları için toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları ile gıda girişimciliği konularında farkındalık oluşturulması yürütülen "Kız Kardeşim" projesi çerçevesinde Osmaniye'de eğitim programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen programda etiketleme mevzuatı, temel gıda güvenliği, hijyen ve lojistik, finansal bilinç, müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, dijital dünyada güvenlik, sosyal medyada reklam, mobil fotoğrafçılık konularında katılımcılara bilgi verildi. Eğitim sonunda belge almaya hak kazanan katılımcılara belgeleri Vali Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Katılımcılara başarılar dileyen Vali Yılmaz, “Düzenlenen bu eğitimin kadınlarımızın iş hayatına katılmaları, iş sahibi olmaları ve ekonomiye katkı sağlamaları açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Mutlaka bir şeyler yapın, kendinize güvenin. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Biz de sizlerin yanınızda olacağız. Osmaniye'mizin her anlamda potansiyeli var, bunu hep birlikte değerlendirelim. Bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum, sizlere çalışma hayatının yolunu açacak bir eğitim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.