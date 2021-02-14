Kızılay'dan karantinadaki ailelere gıda desteği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karaguz köyünde korona virüs nedeniyle karantinada bulunan ailelere Kızılay tarafından gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığındaki İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla karantinaya alınan Karaguz köyünde yaşayan 20 aileye Kızılay tarafından gıda desteği yapıldı. Geçim kaynağı balıkçılık olan ailelerin balığa çıkamamasından dolayı yardım yapıldığını ifade eden köy muhtarı Mehmet Kuşçuoğlu, “Karaguz köyünde karantina uygulaması var. Daha önceden bir ailede çıkmıştı ancak köyümüz toplu olduğu için akrabalık bağı güçlü olduğundan dolayı birbirlerine gidip gelemesinler diye karantinaya aldık. Vakaların daha fazla artmaması için de bu şekilde önlem aldık. Daha sonra toplu olarak test yaptırdık, şu ana kadar 21 vakamız çıktı. Şu anda vaka olan ailelerimize de Kızılay tarafından gıda yardımı yapılıyor” dedi.

Düziçi Kızılay Temsilcisi Mustafa Ünal ise Kızılay tarafından gönderilen gıda paketlerinden 20 tanesinin Karaguz köyünde karantina altında tutulan ailelere verileceğini söyledi.