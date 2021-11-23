Klinker yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Osmaniye'de klinker yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücünün çekiciyi dorseden ayırması olası kaybın önüne geçti.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tehçi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Çıtak idaresindeki çimento hammaddesi olarak kullanılan klinker yüklü 27 RC 086 plakalı tırın dorsesi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dorseden çıkan dumanı fark eden sürücü Mert Çıtak, tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.