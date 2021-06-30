"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 2 römork dolusu çöp çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirdi. Mahalle sakinlerinin ‘kokuyor' diye şikayette bulunmaları üzerine belediye ekipleri evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi'nde ikamet eden Feride K. iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu için cadde ve sokaklarda bulduğu çöpleri evinde biriktirmeye başladı. Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte evde biriken çöplerden dolayı çıkan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri belediyeye durumu anlatan bir dilekçe yazdı. Şikayet üzerine kontrol edilen evde çöplerin biriktiği yönünde yetkililere bilgi verilmesi üzerine belediye encümen toplantısında evin temizlenmesine karar verildi. Çıkan karar üzerine Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak bir şekilde çalışma yapan ekipler evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Saygılı, evde biriken çöplerin temizlendikten sonra evin yıkanıp dezenfekte edildiğini belirterek, “Vatandaşlar tarafından verilen bir dilekçeyi değerlendirdik. Dilekçenin konusu da mahallede bulunan çöp evle ilgiliydi. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak bir şekilde başkanımızın talimatıyla geldik. Evi incelediğimizde evin çöp olduğunu tespit ettik. Ekiplerimizle beraber evi temizleyeceğiz. Ardından yıkayıp dezenfekte edip tekrardan yaşanılabilir bir hale getireceğiz” diye konuştu.