İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman A. idaresindeki 31 HF 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüyle birlikte 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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