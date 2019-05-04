Köylü kadınların yufka ekmeği geleneği sürüyor

Osmaniye'nin Sumba ilçesindeki kadınlar, yüzyıllardır devam eden yufka ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.

Sumbas'ta kırsal kesimde yaşayan dar gelirli kadınlar, yufka ekmek yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, şimdi de fiyatı 1.25 TL olan ekmekten tasarruf etmek için yufka ekmeği yapıyor. Sabahtan başlayan hazırlıklarda, unu hamur haline getiren kadınlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren de yufka ekmeği yapmaya başlıyorlar. Ekmek tahtasının üzerinde beze adı verilen yuvarlak hamur topaklarını oklavayla açarak incelten kadınlar, tandır ateşinde sac üzerinde pişiriyor.

İmece usulü yapan kadınlar, "Aile bütçemize katkı sağlamak için kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Bir ekmek 1.25 TL, akşama kadar 5 ekmek yeniyor. Kalabalık ailelerde bazen 10, bazen 20 ekmek yeniyor. Neredeyse ekmeğe ödediğimiz para ile evimizin elektrik ve su faturalarını ödüyoruz. Yaptığımız bu ekmek daha ekonomik" dediler.

Evlerinden sabahın ilk ışıklarıyla çıkan kadınlar, pişirdikleri ekmeklerden hazırladıkları gözleme ve yanıçlarla bir taraftan kahvaltı yapıyor, bir taraftan da işlerini yağmur yağmadan ve geceye kalmadan bitirmeye çalışıyor. Hamurun sadece un, tuz ve sudan yapıldığını belirten kadınlar, büyük şehirlerde geçinmenin çok zor olduğu günümüzde aile bütçesine katkıda bulunmak ve geleneklerini yaşatmak için sacda yufka ekmek yaptıklarını belirtiyor. Kadınlar, özellikle yöresel yemekler ile dolma ve tereyağlı bulgur pilavını yufka ekmekle yemenin tadının bir başka olduğunu da söylüyor.

Somun ve pide ekmeğini genellikle sabah kahvaltılarda tükettiklerini belirten kadınlar, sac üzerinde pişirerek üst üste yığdıkları yufka ekmeğinin, istenilirse birkaçının üzerine su serpiştirilip ıslatıldıktan sonra tüketildiğini ifade ediyorlar.