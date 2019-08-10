Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol sahası yaptılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikeli köyünde 70 yıldır çöplük haline dönüşen alanı imece usulü temizleyen köylüler futbol sahasına dönüştürdü. Şenlik havasında açılışı yine köylülerce yapılan futbol sahasında ilk maçı da köyün yaşlılar takımı yaptı.

İlçeye bağlı Kesikeli köyünün girişinde bulunan bataklık alanda zamanla biriken çöpler alanı çöplüğe çevirdi. Köyün ilk girişinde kötü bir görüntü ve koku yayan alanı temizlemek için köyün muhtarı Murat İspir ve köylüler kolları sıvayarak çalışma başlattılar. Kamyon ve traktörlerle kum getirilip alana döküldü. Sabah akşam çalışan köylüler sonunda çöplüğü temizleyip kale sahası çizgileri olan futbol sahası haline dönüştürdü.

Tüm köylü toplanarak muhtar Murat ispir'in kestiği kurdelenin ardında açılışı yapılan futbol sahasında ilk maçı köyün yaşlılar takımı yaptı. Bu bölgenin köyün kanayan bir yarası olduğunu söyleyen Kesikeli muhtarı Murat İspir, “Yaklaşık 70 yıldır burası bataklık, virane ve çöplüktü. Zamanla çöp yığınları birikti. Ben muhtar olarak köylümüzle beraber buraya bir el atmaya karar verdik. Durumu yetkililere de ilettik. Özellikle bizden desteğini esirgemeyen AK Parti Osmaniye Milletvekilimiz Mücahit Durmuşoğlu ve İl Genel Meclis üyesi Mustafa Gürlek'e çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldular ve devlet köylü işbirliği ile burayı futbol sahası haline getirdik. Bugün açılışımızı yapıyoruz ilk maçı da biz yapacağız” şeklinde konuştu.

Köyünün yaşlılar takımının yaptığı maçın ardından futbol sahasının açılışı dondurma ve tatlı ikramıyla kutlandı.