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Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.


Olay, Düziçi ilçesi Gümüş köyü Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, mahallede koyun otlatmaya çıkan Kadir Sümbül'ün (47) üzerine yıldırım düştü. Kardeşinin yere yığıldığını fark eden Ali Sümbül, vakit kaybetmeden kendisine ait otomobille Kadir Sümbül'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Köy yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçen ağabey, durumu anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine Ali Sümbül'ü sağlık ekipleri yolda karşıladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kadir Sümbül, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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