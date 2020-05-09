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Kuaförler dezenfekte edildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açacak olan 85 bay ve bayan kuaföre ait iş yeri dezenfekte edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açacak olan 85 bay ve bayan kuaföre ait iş yeri dezenfekte edildi.


Düziçi Berberler, Ayakkabıcılar ve Terziler Odası Başkanı Hulusi Yavuz, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmete başlayacak olan tüm kuaför ve berberlerin, dezenfekte edilerek açılışa hazır olduğunu bildirdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hulusi Yavuz, “İlçemizde hizmet sunan 50 tanesi bay 35 tanesi de bayan olmak üzere toplam 85 tane bay-bayan kuaförü, 8 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla dezenfekte edilerek hizmete hazır hale getirilmiştir. İş yerlerinin dezenfektesi, Düziçi Belediyesi tarafından yapılmıştır. Düziçi belediyesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan tüm meslektaşlarıma da kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

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