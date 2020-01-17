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Küçük Ökkeş'in karnesini öğretmeni evine getirdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğduğu günden beri beyaz kan hastası olan 1.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğduğu günden beri beyaz kan hastası olan 1. sınıf öğrencisi Ökkeş'in öğretmeni ve sınıf arkadaşları karnesini evine getirip verdi.


İlçeye bağlı Bostanlar Köyü Şehit Kadir Mecidiye İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ökkeş Dağlı, doğduğundan beri Wiskott - Aldrich sendromu (beyaz kan hastalığı) ile mücadele ediyor.


Ökkeş, bir yandan hastalığı ile mücadele ederken bir yandan da eğitim hayatına devam etmeye çalışıyor. Hastalığı nedeniyle karnesini almaya gidemeyen Ökkeş'e öğretmeni ve arkadaşları sürpriz yaptı. Sınıf öğretmeni Yener Keskin, Ökkeş'i sınıf arkadaşlarıyla birlikte evinde ziyaret ederek karnesini verdi. Arkadaşlarını ve öğretmenini karşısında gören Ökkeş, çok mutlu olduğunu söyledi.

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