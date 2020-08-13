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Kullanılmayan evin bahçesinden onlarca kaplumbağa çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde uzun zamandır kullanılmayan ve boş olan bir evin bahçesinde mahsur kalan kaplumbağalar itfaiye tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uzun zamandır kullanılmayan ve boş olan bir evin bahçesinde mahsur kalan kaplumbağalar itfaiye tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.


Kadirli ilçesi merkez Bağ Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan boş bir evin bahçesinde uzun zamandır kaplumbağaları ve kaplumbağaların surlarla çevrili duvardan çıkamadığını gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdiler. İhbar üzerine eve gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sur duvarından atlayarak evin bahçesine girdi. İtfaiye ekipleri evin bahçesinden 65 adet irili ufaklı kaplumbağa toplayıp kutulara yerleştirerek Yeni mahallesi Savrun çayı civarında doğal yaşam ortamlarına bıraktı. Kaplumbağaların evin bahçesine nereden ve ne şekilde geldiği bilinmese de bahçede yıllar içerisinde üreyerek çoğaldıkları tahmin ediliyor.

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