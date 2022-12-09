Kullanılmayan kıyafet ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Osmaniye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde pilot olarak belirlenen okullarda başlatılan ‘Biriktirdiğin Değil Paylaştığın Senindir' projesi çerçevesinde toplanan kıyafet, oyuncak ve çantalar sterilize edildikten sonra okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ‘Biriktirdiğin Değil Paylaştığın Senindir' projesine 7 Ocak İlkokulu'ndan başlatıldı. Kutuda biriken kıyafet, oyuncak ve çantaların belirle sayıya ulaşmasının ardından belediyenin destekleriyle sterilazyon işleminden geçecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Projemizi ilimiz merkezde pilot okul olarak belirlediğimiz 10 okulumuzda başlattık. Süreç içerisinde Osmaniye geneline yayarak çocuklardaki paylaşma ve yardımlaşma duygusunu arttırmayı amaçlıyoruz. Projeye katkı ve destek sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımıza ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgiler aktaran 7 Ocak İlkokulu Müdürü Hasan Aktaş, “Biriktirdiğin Değil Paylaştığın Senindir projesi adına belediyemize teşekkür ederiz. Osmaniye Belediyesi tarafından okulumuza verilen toplama kutusuna öğrencilerimizin destekleriyle kıyafet, oyuncak ve çanta gibi kullanmadıkları malzemeleri toplayarak çocuklarımıza ulaştırılmak üzere belediyeye teslim edeceğiz” dedi.