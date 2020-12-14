Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 4. katındaki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde kurulan masalarda kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çeviren şahıslara korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 17 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen 5 gram esrar maddesi, 1 adet şans oyunu makinesi, 1 adet tombala oyun düzeneği, 50 adet para yerine kullanılan pul, 3 adet okey takımı ile 15 deste iskambil kağıdına el konuldu.