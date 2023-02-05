Kuraklık sonrası gelen kar vatandaşı mutlu etti

Kurak ve sıcak bir kış mevsiminin yaşandığı Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde soğuk ve karlı hava etkisini göstermeye başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Hodu Nacar Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı Amanos Dağları'nı beyaza bürürken, vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekindi. Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar, karın bereket olduğunu ve yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söylediler. Yağışın devam etmesini dileyen vatandaşlar, kuraklık karşısında yağışların herkesi mutlu ettiğini ifade ettiler.

Düziçi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Hodu Nacar Yaylası yollarını kapattı. Düziçi merkeze bağlı Karkın ve Söğütlügöl mahallelerinde ulaşım güçlükle sağlanırken, bölgede belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.