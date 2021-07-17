Kurbanlık hayvanlarda kist hidatik hastalığına dikkat

Hasan Öznavruz, kist hidatik hastalığının insanlarda karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarda kistler oluşturarak ölüme sebep olabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Kurban bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini arttırıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen göstermek çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz ediyor. Kurban bayramında dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastalığın iç organlarda oluşturduğu kistlerden dolayı ölümcül olabileceğini belirtti.

Hastalığın insanlara etçil hayvanlar özelliklede köpekler tarafından bulaştırıldığına değinen Öznavruz, “Kurban Bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Bu nedenle, pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir. Kurban Bayramında kurbanların belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kestirilmesi, kurbanlık hayvanın kesinlikle Veteriner Hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmesi, kesim işleminin hijyenik yerlerde ve ehil insanlar tarafından yapılması, kesim sonrası hayvanların hastalıklı organlarının ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkların gelişigüzel ortalığa atılmaması, kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardımcıları ile kurban sahiplerinin çıplak elle hayvanların kan ve çıkartıları ile dokularına temas etmemesi, önlük giymek ve eldiven kullanmak gibi gerekli korunma önlemlerini almaları önemlidir” diye konuştu.