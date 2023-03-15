Kurumaya yüz tutan Sabun Çayı yağışlarla coştu

Osmaniye'de, Düziçi Ovası'nın büyük bir bölümünü sulamada kullanılan ancak kurak geçen kış nedeniyle kurumaya yüz tutan Sabun Çayı, son 2 gündür etkili olan yağışlarla coşkulu akmaya başladı.

Ülke genelinde son yılların en az yağış alan en kurak kış mevsimi geçti. İlkbahar mevsimine girilmesine günler kala birçok ilde olduğu gibi Osmaniye'de de son 2 gündür kuvvetli yağmur etkisini gösterdi. Üreticinin yüzünü güldüren yağmur yağışı Düziçi ilçesinde kurumaya yüz tutan Sabun Çayı'nı da coşturdu. Ovanın sulamasında önemli bir yere sahip olan Sabun Çayı'nın coşkulu akması çiftçilerin bir nebze de olsa içini rahatlattı.

Yağmurun yağmasının ekinleri için iyi olduğunu belirten çiftçilerden Mehmet Yılmaz, yağışla birlikte Sabun Çayı'nın taştığını söyledi.

6-7 aydır yağmur yüzü görmediklerini belirten üreticilerden Sait Özkan, çok kurak giderken güzel bir yağış geldiğini ve çiftçilerin yüzünün güldüğünü ifade etti.

Kendisinin 58 yaşında olduğunu, 6-7 aydır yağmur yağmadığına dikkat çeken çiftçilerden Halil Cevahir de, "Hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu kuraklığın sonu hayır getirsin. Yağmurun yağmasıyla inşallah bu sıkıntıdan kurtuluruz. Allah bu kuraklığı vatandaşımıza göstermesin" dedi.