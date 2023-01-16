Kuş Cenneti'ndeki yangında bazı hayvanlar telef oldu

Osmaniye'de geçen yıl ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık yangınından başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin telef olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye , 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı ancak 25 dönümlük arazi ise zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangında telef olan hayvanlar olduğu da belirlendi. Bölgede çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, ölen yaban hayvanlarını tespit etti. Yangın nedeniyle bozulan kuş yuvası veya kuş ölüsüne rastlanmadığı ancak alevlerden kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü belirlendiği öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.