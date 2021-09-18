İhlas Haber Ajansı

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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde keçilerini otlatan bir vatandaş bir keçisinin eksik olduğunu fark etti. Bir süre keçisini arayan vatandaş keçinin yaklaşık 15 metre derinlikteki bir kuyuya düştüğünü fark etti. Kendi imkanları ile keçiyi kuyudan çıkartamayan vatandaş durumu Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir ip yardımıyla keçiyi bulunduğu kuyudan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda çıkarttı.


Kuyudan çıkartılan keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken keçi sahibine teslim edildi.

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