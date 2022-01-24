Lapa lapa yağan kar altında çocukların kartopu keyfi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dün etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Lapa lapa yağan karın altında doyasıya eğlenen çocuklar kar yağışının tadını çıkardı.

Osmaniye merkezde önceki gün etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçe ilçesi de dün etkili olan yoğun kar yağışından nasibini aldı. Lapa lapa yağan karı fırsat bilen çocuklar da kendilerini parklara attı. Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan çocuklar beyazlar üzerinde anın tadını çıkardı. Kartopu oyunuyla eğlenceli vakitler geçiren çocuklar sömestr tatilinde karın keyfini sürdü.

Öte yandan lapa lapa kar yağışının olduğu ilçe merkezinde Bahçe Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arter ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.