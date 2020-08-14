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Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık semtinde ikamet eden Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, 9 Ağustos Pazar günü su dolu leğende oynarken boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük Onur, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye'deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Onur, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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