Lokantacıdan vatandaşa ücretsiz çay hizmeti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir lokantacı, kahvehanelerin kapatılması nedeniyle bir termos çay demleyip vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.

Lokantacı Kazım Deprem, iş yerinin önünde çay demleyerek vatandaşlara ikram etti. Deprem, "Düziçi insanı çayı çok seviyor. Çay içmediğimiz zaman bizim başımız ağrır. Korona virüsü nedeniyle birçok işletmeyle birlikte kahvehane ve çay ocakları da kapatıldı. Çarşıda işi ve iş yeri olan insanlar da çaydan mahrum kaldı. Ben de bu insanlara böyle bir güzellik yapmak istedim. 100 kişilik termosumda çay demleyerek iş yerimin önüne koydum. Yanına da yeterli miktarda pet bardak bıraktım. Gelen - giden vatandaşlarımız çayını içsin diye düşündüm. Bizim insanımız açlığa dayanır ama çaysızlığa dayanamaz. Esnaflık bazen de böyle güzel şeyler yapmayı gerektirir. Her şey para demek değil" dedi.