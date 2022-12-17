Mamamatiklerden plastik atık yerine taş parçaları çıktı

Sokak canlarına destek olmak için kurulan mamamatiklere, metal içecek kutusu, plastik su şişesi ve cam şişe gibi ürünlerin atılıp, geri dönüşüme kazandırması istendi. Yapılan açıklamada, kent merkezinde pilot bölge olarak belirlenen Fakıuşağı Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Parkı ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı‘na yerleştirilen mamamtiklere atılacak olan plastik, metal ve cam atıklarla, yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına can suyu olunduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı. Ancak bu makinalara plastik atık yerine taş atılması tepkilere neden oldu.