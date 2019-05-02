Masal Park'ta masallar yarıştı

Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Masal Park tarafından İlkokullar arasında “Osmaniye Masal Park'ta Masal Anlatma” yarışması yapıldı.

Jüri üyeliğini Gazeteci-Yazar Mustafa Düzenli, Şehit Mehmet Karacatilki Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Kemal Dağdelen ve Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Koordinatörlerinden Fatma Alaca'nın yaptığı yarışmada öğrenciler birbirinden güzel masallarıyla beğeni topladı.

Güzel masal anlatımlarıyla jüri üyelerinin zorlandığı gözlemlenen yarışmada Mithat Paşa İlkokulu'ndan Sıla Vergili birinci, Güneysu İlkokulu'ndan Ahsen Koç ikinci ve Ruhi-Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu'ndan Rim Hamad üçüncü oldular.

Osmaniye Masal Park Açık Hava sahnesinde yapılan Masal Anlatma Yarışması'nda dereceye gören öğrenciler sevinç gözyaşları dökerek ödüllerini aldılar.

Osmaniye Belediyesi ve Masal Park tarafından düzenlenen yarışmaya katılan tüm öğrencilere 1 günlük sınırsız Masal Park kullanım bilekliği Masal Park Operasyon Müdürü Ümit Ünal tarafından verildi.

Masal Anlatma yarışmasında birinciye 150 TL değerinde Kitap Hediye Çeki ve Üç aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği, ikinciye 100 TL değerinde Kitap Hediye Çeki ve iki aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği, üçüncüye 50 TL değerinde Kitap Hediye Çeki ve bir aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği hediye edildi.