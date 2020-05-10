Menajer Özkan Özdemir: “Korona, futbol ekonomisini kökünden değiştirecek”

Spor kulüplerinin şimdiden personel, bütçe ve maaş kısıntısına gittiğine dikkat çeken Özkan Özdemir, artık ütopik transfer dönemlerinin tarihe karıştığını, kulüplerin zorunlu olarak öz kaynaklarına yönelmek zorunda kalacağını ifade etti.

Ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 pandemi sürecinde futbol müsabakalarının ertelendiğini ve futbol ekonomisinin çarklarının dönmez olduğunu belirten Özdemir, “Tedbirlerin artmasıyla azalan vaka sayıları Ülkemizin bu zorlu günleri arkada bırakmaya başladığının habercisidir. Birçok futbol kulübü yapılan testlerin sonucunda gruplar halinde antrenmanlara başladı. Almanya gibi bazı ülkeler geçen haftalarda antrenmanlarına başlamıştı. Olağanüstü bir durum olmazsa Türkiye'de müsabakaları Haziran ayının 2. haftasında seyircisiz olarak başlayacak. Covid-19 Salgını sebebiyle maçların iptal olması ve yayın akışının durdurulmasıyla spor kulüplerinin gelirleri kesildi. Salgın, spor kulüplerini imkanları dahilinde bazı stratejik önlemler almaya itti. Personeli izne çıkartma, maaş ve ücretlerin düşürülmesi ilk etapta başvurulan çözümler arasında. Uzun vadede kulüp bütçesini korumak amacıyla personel ücretlerinde azalma ve ütopik transfer ücretlerinde düşüş olacağını öngörüyoruz, İflasın eşiğinde olan kulüp sayılarının artmasıyla ileriki zamanlarda transfer değil sadece oyuncu kiralamaları söz konusu olacak. Dünya genelinde futbolda oluşan finansal sıkıntılar, UEFA ve FIFA' yı dayanışma için harekete geçirdi. Avrupa Futbol Şampiyonası ücretlerinin erken verileceği duyuruldu. Oyuncu haklarının korunması amacıyla sözleşme sürelerinin uzatılması çözümüne gidildi. Korona virüs süreci sektörde bütün taşları yerinden oynattı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna hazır olmamız gerekiyor” dedi.