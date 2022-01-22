İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji sarı kodla uyardı, yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojin sarı kodla uyardığı Osmaniye’de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojin sarı kodla uyardığı Osmaniye'de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Doğu Akdeniz'de Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin genelinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Başta karayolları ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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