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Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi

Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi.

Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi. Meydana kurulan parkur ve çeşitli spor faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren çocuklar gençler doyasıya eğlendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte vakit geçirmesi amacıyla Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na geçici taşınabilir spor tesisi kurdu. Çeşitli parkur ve spor faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Sporu meydana indirdiklerini belirten Düziçi Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Kurt, amaçlarının büyüklü küçüklü herkesin spora katılımın sağlamak olduğunu söyledi.


Etkinlikle ilgili konuşan Düziçi Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Kurt, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sporu meydana indirdik. Bir çok ekipmanımızı meydana taşıyarak büyüklü küçüklü herkesin spora katılımını sağlamak istedik. Yoğunda bir ilgi oldu, ben ilgi gösteren herkese de teşekkür ediyorum. Amacımız aile olarak herkesin gelmesini sağlamaktı” diye konuştu.

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