İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mezarlıklarda bayram temizliği

Kadirli Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.


Kadirli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde bulunan mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenirken, kurumuş dallar da toplandı. Ekipler, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.