MHP Düziçi'nde Mehmet Fatih Mart dönemi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe kongresinde başkanlığa Mehmet Fatih Mart seçildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe kongresinde başkanlığa Mehmet Fatih Mart seçildi.
Karacaoğlan Kültür Merkezinde yapılan kongreye eczacı Mehmet Fatih Mart'ın adaylığında tek liste ile gidildi. 393 üyeden 127'sinin oy kullandığı seçimde Eczacı Mehmet Fatih Mart, kullanılan 127 oyun tamamını alarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düziçi İlçe Başkanı seçildi.