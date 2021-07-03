İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye’de hayatını kaybetti.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye'de hayatını kaybetti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.