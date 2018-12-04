MHP Meclis Üyesi Mustafa İnce meclis toplantısında anıldı

Osmaniye Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalığın ardından hayatını kaybeden MHP'li Meclis Üyesi Mustafa İnce, dualarla anıldı.

Osmaniye Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 59 yaşında hayatını kaybeden Meclis Üyesi Mustafa İnce'nin özgeçmişi okundu.

Ani bir şekilde aralarından ayrılan arkadaşlarının kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, İnce ailesine ve meclis üyelerine başsağlığı diledi.

MHP Grup Başkanvekili Tebernuş Çil ve AK Parti Grup Başkanvekili Muzaffer Çuhadar da üzüntülerini ifade etti.

Anma etkinliğinin ardından gündem maddelerine geçildi.