Milli takım formasına kavuşan Zişan ve Zeynep'in hedefi altın madalya

Osmaniye'den milli takıma seçilen ve Karadağ'da düzenlenecek olan Avrupa Kick-Boks Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Zişan Yılmaz ile Zeynep Demir altın madalya için ter dökecek. Hayalleri olan milli takım formasını giyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Zişan ve Zeynep'in hedefi Türkiye'yi temsil edecekleri Karadağ'da İstiklal Marşı'nı okutmak.

Osmaniye'den Kick-Boks Milli Takımı'na seçilen ve 5-14 Kasım tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek olan Avrupa Kick-Boks Gençler Şampiyonası'na gençler 65 kiloda katılmaya hak kazanan Zişan Yılmaz ile 70 kiloda katılmaya hak kazanan Zeynep Demir, hazırlıklarını tamamladı. Haftanın altı günü sabah ve akşam olmak üzere sırt sırta çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanan Zişan ve Zeynep, Karadağ'da altın madalya için ter dökecek. Hayalini kurdukları milli takım formasını giymeye hak kazanan milli sporcular Avrupa şampiyonu olarak Karadağ'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

"Altın madalya alarak dönecekler"

Karadağ'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na Osmaniye'den 2 sporcunun katılacağını söyleyen Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, “5-14 Kasım tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na 2 sporcumuz katılacak. Point fighting branşında gençler kategorisinde yarışacaklar. İnşallah orada güzel bir derece alıp Osmaniye'mize Türkiye'mize altın madalya alarak dönecekler. Güzel bir çalışma evresi geçirdik. Sabah koşularımızla akşam antrenmanlarımızla çalışmalarımıza devam ettik. Bu antrenmanlarımızın meyvelerini de inşallah bu şampiyona da alacağız" diye konuştu.

"Küçüklüğümden beri Muhammed Ali'nin maçlarını izledim"

Şampiyonada hedefinin altın madalya olduğunu ifade eden milli sporcu Zeynep Demir, "Kendimiz bildim bileli bu sporu yapıyorum. Yaklaşık 13 yıl oldu. İlk başladığımda babama sordum. Maksimum nereye gelebilirim. Babam da kızım bu işi yapacaksan en iyisi dünya şampiyonluğu. Küçüklüğümden beri Muhammed Ali'nin maçlarını izledim. Çünkü dedem boksördü. Başladım ve çok şükür milli takım sormasını giydim. Hedefime doğru emin adımlarla gidiyorum. Olimpiyata katıldığında Busenaz Sürmeneli o altın madalya buraya gelecek demişti. Bende inanıyorum şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum Allah'ın izniyle o altın madalya buraya gelecek" dedi.

"İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük gayem"

Türkiye ve Uluslararası şampiyonluklarından sonra hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu belirten milli sporcu Zişan Yılmaz, "10 yılıdır Kick-Boks sporuyla ilgileniyorum. Dayımın teşviki ile başladım. Küçükken dayımın madalyalarıyla oynuyordum. Demişti ki bunlar benim madalyalarım. Gidin kendi madalyalarınızı kazanın kendi madalyalarınızla oynayın demişti. İlk çıktığım maçtan itibaren kazandığım madalyalarımı duvarlara astım. Her defasında daha fazlasını kazanacağımı ümit ettim. Şükürler olsun ki Türkiye ve Uluslararası şampiyonluklarım var. Şu an Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu için uğraşıyorum. İnşallah Avrupa şampiyonu olacağım. Bu amaç doğrultusunda gidiyorum. İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük gayem. Bayrağımızı göndere çektirmek en büyük amacım" ifadelerini kullandı.