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Minik taraftar topunu satıp Fenerbahçe'ye bağış yaptı

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’un başlattığı ’Fener Ol’ yardım kampanyasına destek için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki minik taraftar futbol topunu satarak parasını Fenerbahçe’ye bağış yaptı.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' yardım kampanyasına destek için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki minik taraftar futbol topunu satarak parasını Fenerbahçe'ye bağış yaptı. Fener Ol kampanyasına bir destekte Kadirli ilçesinden geldi. 9 yaşında ki Berkalp Tuna Savran üzerinde “Futbol Topu 10 TL Fenerbahçe için” yazılı pankart ile futbol topunu saltığa çıkardı. Kadirli Savrun Spor futbol okuluna giden Berkalp Tuna Savran, halı sahada yaptığı bu davranışa diğer arkadaşları da destek verdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Berkalp Tuna, “Futbol topumu satıyorum. Topu satarsam buradan aldığım parayı Fenerbahçe'ye göndereceğim” dedi. Öğrencisinin futbol topunu satıp parasını da Fenerbahçe'ye bağışlayacağını görüp destek için topu 50 TL'ye satın alan Beden Eğitimi öğretmeni Kadir Çıtırık ise “ Çok güzel örnek bir davranış. Savrun Spor Kulübü öğrencimiz topunu satıp parasını da Fenerbahçe'ye bağış yapmaya karar vermiş 10 TL diyor ama bende bu güzel düşüncesi için 50 TL'ye satın alıyorum topu” dedi.

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