Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim"

sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı. Vali Erdinç Yılmaz'ın, 'Vali olarak ilk ne yapmak istersin' sorusuna Ömer Ethem Kaya, bütün okullara kütüphane yapılmasını istediğini söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle temsili olarak makamını Yedi Ocak İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı. Valilik makamına oturan Ömer Ethem Kaya'ya, 'vali olarak ilk ne yapmak istersin' sorusunu soran Vali Erdinç Yılmaz, 'bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim' cevabını aldı.

Temsili olarak Valilik görevini üstlenen Ömer Ethem Kaya, “Bugün 23 Nisan! Milletimin bayramı, bizim bayramımız. Şanlı tarihimizin şahlandığı bir gün. Selam olsun bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e! Selam olsun aziz milletime! Selam olsun yüreği çocuk olan büyüklerime! Selam olsun 23 Nisan çocuklarına! Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a adım attığında bayrağımızın, ülkemizin, ülkümüzün ve milletimizin de kurtuluşunun ilk adımını atmıştır. Karadeniz'in sonsuz ve derin maviliği Gazi Atam'ın istiklal ve istikbal düşüncesinde göklere yükselmiş. Böyle bir hayalle başlayan Atam'ın ufku, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı Türk çocuklarına armağanıyla taçlanmıştır. Ne mutlu! Mustafa Kemal Atatürk'e, Ne mutlu! Ruhu bayrak sevgisiyle dolan çocuklara, Ne mutlu! Bu coşkuyu geleceğimizin ışığı, gülü olan çocuklarımıza tattıran tarihimize, ecdadımıza. Bugünün çocukları yarının sahipleridir. İlimle, fenle açtığımız bu yolu erdemle irfanla yürüyüp yüksek medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere güzel ülkemin güzel insanlarını, bayrağımı, Sultan Alparslan'la başlayan Anadolu ruhunu, bize bu cennet vatanı bırakan şühedamızı ve burada bulunan tüm kıymetli konukları canı gönülden selamlıyorum” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Valilik makamını Ömer Ethem Kaya evladımıza devrettik. Öğrencimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Onu yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Ömer evladımıza başarılı bir gelecek diliyorum. Bu vesile ile sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.