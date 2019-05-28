Minikler anneleriyle oynayıp eğlendi

Osmaniye'nin merkeze bağlı Dereobası Köyü Şehit Ahmet Şahin İlkokulu'nda “Okul dışarıda” etkinliği düzenlendi.

Dereobası Köyündeki okul öncesi minik öğrenciler etkinlik kapsamında resim sergisi açtılar, anneleri ve öğretmenleri ile birlikte oyunlar oynayıp eğlendiler.

Dereobası Köyü, Şehit Ahmet Şahin İlkokulu Müdürü Zekeriya Ergenekon, toplam 178 öğrencili okulda, 20 ana sınıfı öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 28 Mayıs gününün “dünya oyun oynama günü” olarak benimsenmesi ile okul öncesi eğitim kurumlarında “Oyun her zaman her yerde ve herkese” teması kapsamında etkinlikler gerçekleşti.

Ana sınıfı Öğretmeni Ayşegül Akaya etkinlikle ilgili olarak, “Okulumuzdaki ana sınıfı öğrencilerimizin yıl içerisindeki resimlerini okul bahçesinde sergiledik. Velilerle birlikte kaynaşma ve çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı birlikte oynama etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımız çizdikleri resimlerde 'çocukların gözünden oyun' teması işlendi. Bakanlığımız tarafından; öğretmen ve ailelere yönelik olarak oyunun açık havada çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak. Çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oynamasının önemi, oyun öğrenme, anne-babaların çocukları ile oyun oynamalarının önemi, dijital oyunlardan çocuklarımızın uzak tutulması, unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlarımızın yaşatılması amaçlanmaktadır" dedi.